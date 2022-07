Lutto al Vomero: morto il titolare della storica pasticceria Bellavia

Lutto a Napoli, e in particolare nel quartiere Vomero, per la morte di Giuseppe Bellavia, titolare della storica pasticceria omonima di via Luca Giordano. La notizia, diffusa anche via social, arriva dal figlio Davide che ha informato tutti anche sui funerali celebrati presso la chiesa di San Francesco via Luca Giordano ore 15:30.

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia Bellavia e in ricordo del signor Giuseppe ritenuto da tutti un vero "maestro". La sua pasticceria è nata - nella sede storica di via Luca Giordano - nel 1967. Per la morte del singor Giuseppe, nella giornata di oggi, resteranno chiuse anche le pasticcerie di Vincenzo Bellavia. Questa la comunicazione: "Informiamo tutta la nostra clientela che gli store Arenella e Rione Alto oggi resteranno chiusi per lutto familiare. Il nostro staff sarà presente sul posto solo per garantire consegna e ritiro di prenotazioni già effettuate negli scorsi giorni. Un caro saluto a Giuseppe Bellavia".