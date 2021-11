Lutto nel mondo della televisione napoletana, si è spento Giulio Germaniesi

Lutto nel mondo della Tt napoletana per la scomparsa di Giulio Germaniesi all'età di 75 anni, anima di Canale 34. E' stato il creatore del talk in Campania con il grande successo di trasmissioni sportive come 'Number One', 'Number Two' e il produttore geniale di 'Pirati' e 'TeleGaribaldi'.

Nei suoi programmi televisivi sono stati lanciati tanti attori che poi hanno avuto una fulgida carriera o una importante rilancio grazie alle sue trasmissioni, come Alessandro Siani, Biagio Izzo, I Ditelo Voi e ovviamente Lino D’Angiò e Alan De Luca.