Addio al prof Giuliano Palumbo: "I suoi studenti sono disperati"

E' morto a soli 52 anni Giuliano Palumbo, architetto e professore, che insegnava alla scuola media Rita Levi Montalcini di Giugliano in Campania. A stroncare la vita del docente un malore improvviso. Lascia una moglie e due figli.

Il ricordo della scuola media Rita Levi Montalcini: "I ragazzi della scuola media Rita Levi Montalcini succursale( villa comunale di Giugliano) piangono tantissimo stamattina per la scomparsa improvvisa del loro carissimo, amatissimo, dolcissimo professore di tecnologia Giuliano Palumbo. Una persona meravigliosa! i ragazzi hanno perso un docente eccezionale, ma soprattutto un padre.. Giuliano amava tantissimo i suoi allievi che appunto sono disperati e non solo gli alunni attuali ma tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel loro percorso scolastico.. Giuliano lascia una moglie e due bambini...il suo ricordo resterà per sempre vivo perché era una di quelle rare persone che non puoi più dimenticare... buon viaggio grande uomo, fantastico professore...i tuoi alunni hanno perso davvero tantissimo con la tua scomparsa".