Lacrime e fiori bianchi per Giuliano, i funerali del 14enne che si è spento al Santobono

È il giorno del dolore a Marcianise dove sono si sono svolti i funerali di Giuliano Margherita, il ragazzo di 14 anni abbandonato dai genitori ed adottato dall'amministrazione comunale. L'addio a Giuliano è stato - come riporta CasertaNews.it - quello che si riserva ad un figlio della città, il figlio di tutti.

Il piccolo feretro bianco è giunto in città in mattinata dall'ospedale Santobono di Napoli, dove il ragazzo si è spento nella giornata di venerdì. La camera ardente è stata allestita nel Palazzo Comunale dove gli amministratori e i cittadini hanno portato l'estremo saluto all'adolescente. Tre mazzi di fiori bianchi, e due corone sono state depositate davanti alla bara. Poi il feretro è stato trasportato in Duomo per la celebrazione delle esequie. Addio Giuliano!

"Se ne è andato Giuliano, il nostro Giuliano. È spirato all'ospedale Santobono a Napoli, dove era ricoverato e dove era stato operato. I medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo, non ce l'ha fatta", aveva scritto il primo cittadino di Marcianise. "È una notizia tristissima per me, per Marcianise, per tutti noi che avevamo adottato quel bambino diventato figlio di tutti. È una notizia che non avrei mai voluto dare. Abbiamo perso. Ci restano solo le lacrime" ha concluso.