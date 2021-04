Lutto nella Polizia Municipale: addio a Giovanni

Lutto a Qualiano per la morte di Giovanni Pisco, ex agente della Municipale. A dare la notizia della sua dipartita è stato il sindaco Raffaele de Leonardis: "Stamattina purtroppo abbiamo ricevuto la notizia della dipartita del caro Giovanni Pisco, vigile urbano esemplare, già collocato in pensione da alcuni mesi per motivi di salute. A tutta la sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione comunale"-