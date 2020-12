Tragedia, muore infermiere per un malore: era stato in prima linea nella lotta al Covid

Si è spento Giovanni Sicignano, infermiere del 118. Il decesso è avvenuto in ospedale al Cardarelli, dove era stato ricoverato d'urgenza per un aneurisma cerebrale. L'infermiere era in prima linea nell'emergenza Covid.

Tanti i messaggi di cordoglio tra i colleghi dell'Asl Na 3 che apprezzavano tanto l'abnegazione al lavoro di Giovanni.