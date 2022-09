Lutto in città per la morte di Giovanni "O' Figlie ra picciuttell"

Lutto a Casoria per la morte prematura di Giovanni Russo. Giovanni, 58 anni, era da tutti conosciuto come "O' figlie ra picciuttell". A piangerlo, in queste ore, la moglie Giuseppina e i figli Nancy e Raffaele. L'intera comunità cittadina si stringe al dolore della famiglia che darà l'ultimo saluto a Giovanni oggi, alle ore 10, nella Chiesa di San Benedetto Abate.

Ricordato come una persona perbene e sempre disponibile, Giovanni lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sono tanti i messaggi per lui anche sui social.