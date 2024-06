Lutto in città: addio a Giovanni "il bidello"

Lutto a Casoria per la morte di una figura storica della città. L'intera comunità cittadina piange Giovanni Rullo, conosciuto come Giovanni il "bidello". Il signor Giovanni, infatti, era molto conosciuto per la sua attività - nel corso degli anni - negli istituti della città. Sono tanti i messaggi pubblicati sui social per ricordarlo e per esprimere cordoglio alla moglie Anna e ai suoi figli. I funerali si sono tenuti oggi nella Basilica Pontificia di San Mauro Abatre a Casoria.