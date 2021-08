Lutto a Pianura, "Zì Giuvannino d''o ppane" non c'è più

Aveva 92 anni Giovanni Poleverino. È stato ricordato da tutti come "un gran lavoratore", "una bravissima persona", "un'altra parte di storia della vecchia Pianura che va via"

"Oggi e? morto mio nonno, si chiamava Giovanni Polverino". Inizia così il messaggio, inviato alla nota pagina Facebook "Pianura e dintorni" di utente social.

Un modo per onorare il nonno defunto, 92 anni, che nel quartiere era una vera e propria istituzione. Giovanni Polverino – spiega suo nipote – "era molto conosciuto a Pianura. Molti se lo ricordano perché per molti anni portava il pane a domicilio per il quartiere".

"Era una persona molto umile nonché un grande lavoratore – prosegue il nipote – Ciao caro nonno riposa in pace".

Tantissimi hanno commentato il post, spiegando di conoscere quello che era "un gran lavoratore", "una bravissima persona", "un'altra parte di storia della vecchia Pianura che va via". Di quella Pianura che ricorda con orgoglio e con affetto il suo "Zì Giuvannino d''o ppane".