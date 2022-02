La giovane vita di Giovanni spezzata da un brutto male: aveva solo 33 anni

Lutto a Casoria per la morte di Giovanni Onorato portato via da un brutto male - contro il quale combatteva da tempo - a soli 33 anni. Il giovane era molto noto in città, anche perché è il figlio di Luigi Onorato, vicecomandante della polizia locale. Questa mattina i funerali nella chiesa di San Bendetto a Casoria.

Tanti i imessaggi per Giovanni. L'amico Marco scrive: “Riposa in pace Gianni onorato che bella persona che eri sempre con il sorriso. La vita è ingiusta chiamano sempre i migliori e non le persone cattive“.

C'è anche il messaggio di un suo ex professore: "La prima volta che ci siamo incontrati, eri solo un cognome e un nome su un registro di scuola: Onorato Giovanni! Una semplice relazione docente-alunno. Ti sono stato vicino nel tuo percorso formativo e di crescita. Una relazione docente-alunno che nel tempo poi è diventata qualcosa di più. Ti ho visto triste, ti ho visto lottare per le tue idee e appassionarti per le stesse, ma il tratto caratteriale che ti ha sempre contraddistinto era la gioia. Il tuo sorriso esprimeva una serenità senza paragoni. Adesso sei un angelo e insegna a sorridere anche loro. Ciao Giovà".