Lutto per la morte improvvisa di Giovanni: lascia un figlio piccolo

Lutto a Casavatore per l'improvvisa morte di Giovanni Ganzerli. Il giovane papà era molto noto in città anche per il suo lavoro di macellaio in una notà attività. Tanti i messaggi per lui su i social. “Giovanni, uno dei nostri più valorosi collaborati stamattina ci ha lasciato. La nostra attività sarà sospesa per lutto fino al 10 novembre. Riapriremo venerdì 11”, si legge sui social.

O, ancora: "Attoniti e ancora scossi apprendiamo con dolore questa drammatica notizia. La società tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Ganzerli. A Salvatore nostro Atleta arrivato da poco nella nostra famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e un abbraccio forte a tutta la sua famiglia che Giovanni che ci ha lasciati così presto possa vegliare su di Voi. Da parte nostra e di tutta la società la nostra vicinanza. Condoglianze R.i.P".