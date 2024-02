Lutto nel mondo del sindacato: addio a Giovanni De Falco

Lutto nel mondo del sindacato partenopeo per la morte di Giovanni De Falco. L'annuncio della sua scomparsa è stato fatto dalla Cgil con un post social. "È venuto mancare il compagno Giovanni De Falco, già presidente di Ires Campania. Una storia di militanza e studio cominciata nella Fiom e proseguita all'interno della confederazione. Ai familiari l'abbraccio commosso e la vicinanza della nostra organizzazione", si legge.

Ma sono tanti i messaggi per lui. "Ciao Giovanni de Falco , non ho parole per descrivere la tua perdita era sempre bello parlare con te , anzi era sempre illuminante ... adesso spenderai in cielo riposa in pace caro amico", scrive Antonio. O, ancora, c'è il messaggio di Elio: "Scherzando lo salutavo chiamandolo " artichecco "...Giovanni appartiene alla storia di quella Fiom di Napoli degli anni 70 ed 80. E' giusto dire alla FLM di Napoli. Pochi di noi superavano i 30 anni. Chi proveniente dalle fabbriche, chi dall'università. Una nuova generazione di sindacalisti che sono diventati il gruppo dirigente del sindacato confederale in Campania. Giovanni con Enzo e Lello erano le sapienti teste pensanti. Politica e cultura. Intelligenza ed equilibrio. Se ne va' un compagno ed un amico. Se ne va' un'altro pezzo della storia mia e di tanti di noi. Ciao artichecco...ce verimme..".