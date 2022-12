Lutto nel quartiere per la morte di Giovanni "Scoppetta": fissati i funerali

Lutto nella zona dell'Arenaccia per la prematura scomparsa di Giovanni D'Alise. Giovanni - per tutti Scoppetta - è venuto a mancare lo scorso 27 novembre all'età di 62 anni.

I funerali si terranno sabato 17 dicembre alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Maria alla Fede a Napoli. Sono tanti i messaggi per lui sui social. In tanti, in questi giorni, si sono stretti alla moglie e ai figli in questo momento di grande dolore.