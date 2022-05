Lutto per la morte improvvisa di Giovanni: lascia la moglie e i figli

Lutto a Grumo Nevano per la morte improvvisa di Giovanni Conte. Giovanni, ricordato come una persona speciale da tutti, lascia la moglie e i figli ai quali, in queste ore, si stringe nel dolore l'inera comunità cittadina.

Tanti i messaggi per lui sui social. Tra i tanti, ad esempio, c'è quello di Anna, che scrive: "Arrivederci amico mio di scuola riposa in pace e da lassù veglia tua moglie i tuoi figli ciao Giovanni conte oggi il paradiso a un angelo in più che veglierà su tutti coloro che ti anno voluto bene".