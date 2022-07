E' morto il dottor Giovanni Bernacchi: "Il Covid ce lo ha portato via"

Castellammare perde un faro nel campo della medicina. Si è spento il dottor Giovanni Bernacchi, primario emerito della Medicina d’urgenza di Castellammare. Allievo di Gabriele Monasterio, amava viaggiare. La sua scomparsa a 85 anni per Covid ha lasciato tutti senza parole.

"Cari amici, è una notizia che mi strazia il cuore, il Covid ha portato via un grande amico, eccellente medico, il Dr Giovanni Bernacchi. Già primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero S.Leonardo di Castellammare di Stabia, abbiamo lavorato nello stesso reparto per oltre 15 anni. Mancherà a tutti il suo coraggio, la sua gentile fiducia nell'umanità. Il concetto di resurrezione, così come quello di vita eterna non hanno a che fare con la presenza fisica del corpo. Chi è stato capace di lasciare un insegnamento, dare un esempio, tracciare una strada, non è realmente morto ma continua ad esserci in chi porta avanti quanto da lui lasciato. Sono accanto al dolore della famiglia. Possa riposare in pace, e che la terra gli sia lieve, come è stata la sofferenza di chi ha avuto il privilegio di conoscere il suo conforto", scrive sui social una affranta Flora Beneduce, primario medico degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina e consigliere del presidente della Regione De Kuca.