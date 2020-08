Morto Giovanni Assante: "Se ne va un pezzo di storia per la Pasta di Gragnano"

"Giovanni Assante è morto stanotte stroncato da un infarto. Se va a soli 71 anni uno dei più grandi comunicatori della pasta di Gragnano che lo ha visto protagonista con il marchio Gerardo Di Nola". Lo rende noto il noto critico enogastronomico Luciano Pignataro. "Era impossibile non volergli bene: era un grandissimo comunicatore, un minuto dopo averlo conosciuto ti sembrava di essere da sempre in confidenza con lui. Amava la pasta e la pasta ha amato lui. E' stato l’indiscusso protagonista del rilancio della pasta artigianale di Gragnano a partire dalla fine degli anni’80", spiega Pignatoaro.

Assante lavorava al pastificio Gerardo di Nola. A lui si devono molte intuizioni che hanno rilanciato il marchio ormai noto nel mondo. "Giovanni amava la pasta, amava mangiarla e amava cucinarla", lo ricorda Pignataro. "Con lui, ma anche con la scomparsa recente di Pasquale Buonocore, per non parlare di quella di Rita Abagnale, si chiude davvero un’epoca per la Pasta di Gragnano e la Penisola Sorrentina", conclude il giornalista e critico.