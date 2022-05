Un malore improvviso uccide Giovanni: aveva 34 anni, stava per sposarsi

Lutto ad Afragola per la morte di Giovanni Anastasio. Giovanni, 34 anni, è stato ucciso da um malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane, che alle ultime amministrative cittadine si era anche candidato, stava preparando il matrimonio con la sua Valentina che ora lo piange insieme a parenti e amici. In realtà è l'intera comunità cittadina ad essere distrutta per questa prematura scomparsa. Giovanni, infatti, viene da tutti ricordato come una persona perbene e sempre disponibile.

Sono tanti i messaggi per lui lui social. Maria scrive: "Giovanni Anastasio mi hai distrutta La più brutta notizia che potevo ricevere, Il mio gigante buono nn c'è più! Eri pieno di vita pieno di progetti,sempre disponibile ad aiutare il prossimo,la vita è ingiusta,dio prende con sé sempre i più buoni,mancherai al cuore eri speciale Ti porterò con me così,con il tuo fantastico sorriso...nn doveva andar cosi". Poi, c'è il post di Angela: "Giovanni Anastasio Mi sono appena svegliata e purtroppo è ancora tutto vero .. tu che avevi una vita davanti … tu che con un sorriso rendevi tutto più leggero … sei andato via così ..la vita è stata crudele con te… io davvero non capisco perché ci si accanisce così .. qua ci vuole una forza enorme .. dobbiamo pensare che anche questo si supererà ma ora stento veramente a crederci soprattutto per tua mamma e tuo padre e tuo fratello! È tosta!!".

Non manca il ricordo dei colleghi di lavoro: "Questa è una mattina molto triste per la nostra azienda. Una bruttissima notizia, di quelle che non avremmo mai voluto ricevere, ha squarciato i nostri cuori: è venuto a mancare Giovanni Anastasio, un validissimo collaboratore e, soprattutto, un grandissimo amico. Tutta l’azienda si stringe calorosamente attorno alla famiglia a cui va tutto il nostro affetto. Ciao Giovanni. R.I.P.".