Incidente stradale, muore travolto da un'auto: la vittima è Giovanni Allocca

Tragico incidente stradale avvenuto ieri sera nella strada provinciale che da San Paolo Bel Sito porta a Palma Campania. Un 46enne, Giovanni Allocca, è morto dopo essere stato travolto da un'automobile, mentre era impegnato in una consegna.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Nola.

Cordoglio

"Giovanni Allocca ne hai passate tante nella vita, mi hai raccontato tanto e hai ammesso i tuoi sbagli, e le tue ragioni, avevi una grande fiducia in me e un grande rispetto, avevi iniziato a lavorare, e mi hai detto che stavi male x le tue situazione che ti erano capitate, però volevi cambiare su tante cose, come iniziare a fare un po' di palestra eccc. Stasera sono venuto sul posto dell'incidente che non credevo una cosa così brutta. Caro amico che Dio ti illumina in un'altro mondo migliore di questo", scrive Enzo, un amico.