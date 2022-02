Addio all'ex primario Giovanni Addeo, il nipote: "Sei stato per tutti luce e guida"

Lutto ad Acerra per la morte del dottor Giovanni Addeo. Ex primario di Anestesia e Rianimazione della Clinica Villa dei Fiori e marito dell’ex sindaco Immacolata Verone, Addeo si è spento a Crema dove era ricoverato a seguito di una lunga malattia.

Tanti i messaggi in suo ricordo e di vicinanza alla famiglia. Tra questi spicca quello del nipote Giovanni: "Oggi se ne va un PILASTRO , mi lascia un GIGANTE , finisce la sua estistenza terrena un uomo unico:un papà , un nonno , uno zio , un amico , un dottore STRAORDINARIO . Sei stato per me e per tutti noi luce e guida , ci hai sempre accompagnato , ascoltato e aiutato.

Tra tutti i tuoi nipoti ho la fortuna di portare il tuo nome e cognome ed è la cosa di cui più vado fiero e spero nella vita di poter diventare l’1% dell’uomo buono , leale e onesto che tu sei stato . Ho avuto la fortuna di trascorrere con te tante estati e momenti indimenticabili, di viverti , di ammirarti… Oggi con te se ne va una parte felice della mia vita , se ne va un pezzo del mio cuore e della mia anima .

Ti sei sempre preoccupato prima di tutti noi, dei tuoi pazienti e poi di te stesso, anche nella sofferenza e nel dolore degli ultimi tempi hai avuto a cuore il pensiero per ognuno di noi con l’umiltà e la semplicità che ti ha sempre contraddistinto. Sono grato alla vita per avermi dato l’onore di averti avuto accanto , di averti potuto vivere e amare e spero che oggi finalmente sei lassù accanto a zia Titina che tanto hai amato e che tanto ti mancava … Noi continueremo ad amarvi e amarci tra noi come voi , papà e tutti gli zii ci avete sempre insegnato . Mi mancherà ogni cosa di te zio Gio , adesso chi mi dirà “sei la mia supponta” ? Riposa in pace ti voglio bene".