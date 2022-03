Cade dal balcone della sua abitazione: 20enne è morto in ospedale

Non ce l’ha il 20enne di Melito precipitato mercoledì sera dal balcone della propria abitazione. Troppo gravi le ferite riportate. I fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì in via Lisbona, presso le palazzine popolari della 219.

Il giovane è precipitato, per cause in via di accertamento, dal balcone della sua abitazione, impattando violentemente contro il suolo e procurandosi ferite molto gravi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale di Giugliano in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dei fatti. Dopo il trasporto in ospedale la città è rimasta con il fiato sospeso per la vita del giovane che, purtroppo, non ce l'ha fatta.