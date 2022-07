Lutto in città: addio a Giorgio "il barbiere"

Ieri si è spento Giorgio Punzo, uno degli storici volontari di Protezione Civile di San Giorgio a Cremano. Nato nel 1944, era iscritto al Gruppo comunale di Protezione civile dall' 11 marzo 1998. In 14 anni ha prestato servizio per la nostra comunità, anche in situazioni complicate che ha sempre saputo gestire con disponibilità e collaborazione. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello del sindaco Giorgio Zinno: "E' stato sempre partecipe anche alle attività intraprese dal Gruppo, sia in addestramento che in azioni operative. Ha gestito il ruolo di volontario di Protezione Civile in maniera estremamente responsabile. Con i più giovani è sempre stato molto protettivo ed un ottimo maestro. Giorgio ha meritato più di una volta encomi per il lavoro svolto e per l'impegno profuso.

Anche se ultimamente non era più operativo come una volta, Giorgio era sempre un punto di riferimento per il Gruppo comunale di Protezione Civile e come mi ha confermato Giorgia Rega, responsabile della Protezione Civile sangiorgese, la sua assenza si sentirà molto tra i ragazzi della Protezione Civile. Conoscevo Giorgio Punzo da quando ero piccolo, sono cresciuto nel palazzo dove abitava anche lui e per me era “il barbiere”.

Persona di grande umanità e sempre disponibile, con una bottega ad angolo tra via Pittore e via Luca Giordano ha per anni rappresentato un punto di riferimento per molti concittadini. Da amministratore ho ritrovato Giorgio Punzo come volontario sempre pronto a dare il suo contributo alla città A nome mio, dell'Amministrazione e del Gruppo di Volontari di Protezione Civile, ci stringiamo al dolore al dolore della moglie, dei figli e della famiglia tutta".