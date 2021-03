Ascierto: "Oggi ci ha lasciati un grande amico, uomo di grandissimo valore"

"Giorgio Parmiani ha cominciato a parlare di immuno-oncologia in tempi non sospetti. Nessuno prima di lui ha creduto che la chiave di lettura per combattere il cancro potesse essere nel nostro stesso sistema immunitario, mentre lui ci ha sempre creduto, anche quando i risultati degli studi sembravano portare da nessuna parte. Oggi ci ha lasciato un grande amico, un mentore, sempre pronto a suggerire una strada e a condividerne il percorso. Un uomo di grandissimo valore".

Con questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Paolo Ascierto, oncologo del Pascale in prima linea nella lotta al Covid, ricorda il collega scomparso. Giorgio Parmiani in campo oncologico ha aperto nuovi orizzonti alla cura delle malattie tumorali, in particolare il melanoma. Ha ricoperto posizioni di prestigio presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’ospedale San Raffaele. Aveva 83 anni.