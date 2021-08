Addio a Gino Strada: il ricordo di de Magistris

Gino Strada, medico e fondatore della ong Emergency, è morto oggi all'età di 73 anni. A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l'Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Proprio oggi sul quotidiano La Stampa era uscito un articolo a sua firma sull'avanzata dei talebani in Afghanistan.

"Con Gino Strada perdiamo un lottatore per i diritti umani, un combattente per la giustizia, una persona che con la sua competenza e la sua umanità si è sempre battuta per i più fragili per costruire ponti di fratellanza universale." È il messaggio di cordoglio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris