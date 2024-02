Mondo della movida in lutto: addio a Gino Serrao

Il mondo della movida napoletana piange Gino Serrao. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal giornalista Lorenzo Crea con un lungo post. I funerali si faranno domani 18 febbraio nella chiesa di San Pasquale a Chiaia ore 16:00.

"È difficile accettare l’idea che tu sia volato in cielo. Gino sei stato l’amico insostituibile di una infinità di momenti bellissimi, abbiamo condiviso risate e lacrime. Non si contano le litigate anche furiose persino sui social. E ti ricordi i nostri INCIUCIO TIME? Quando tantissime persone aspettavano quelle dirette per ridere con noi (e forse di noi, ma ci sta..)", ha scritto Crea.

"E quel capodanno a Capri? Quel freddo gelido sulla banchina del porto e tu che facevi ammattire tutti con le tue battute. Non siamo sempre andati d’accordo amico mio, anzi. Negli ultimi tempi ci siamo persi di vista. Ma grazie a Dio siamo riusciti a fare pace in tempo. A fare l’ultima diretta insieme pochi mesi fa a Procida, ospiti di Maria Teresa Ferrari. Ed è proprio a Procida che ci hanno scattato questa foto (era il 2019)", continua il post.

"Il nostro cuore è in frantumi"

"Gino caro con te se ne va un pezzo fondamentale della mia vita. Mi hai insegnato a non prendermi troppo sul serio e a essere più “leggero”. Mi hai insegnato anche le famose regole dell’ inciucio: si deve saper fare, si deve sapere togliere, si deve saper scegliere su chi inciuciare. Dicevi che eri falso, ma tutti noi sappiamo che era uno scudo per nascondere le tue fragilità. Il tuo cuore non ha retto, il nostro è in frantumi", ha scritto ancora.

"Chiunque ho sentito Gino adorato è sotto choc, da Tiziana a Titti a Anna Paola per non parlare di Anna e Antonella. Maria Teresa è corsa subito. Ci hai lasciato un vuoto impossibile da colmare perché tu eri orgogliosamente diverso da tutti noi, dalle nostre piccole ipocrisie e dai nostri schemi. Per questo eri speciale amico e fratello mio. A Dio. Ciao Gino", ha concluso.