Lacrime e dolore per la morte di Gino: "La vita con te non è stata generosa"

Lutto a Napoli per la morte di Gino Mastrangelo che da tempo si era trasferito a Rimini. Grande tifoso del Napoli, Gino viene ricordato come una persona sensibile e sempre disponibile. Sono tante le persone che, infatti, lo piangono e che in questi giorni hanno inondato i social con messaggi di cordoglio e ricordi.

Luisa, ad esempio, scrive: "La notizia della tua scomparsa mi rattrista immensamente amico mio. Mi mancheranno i tuoi messaggi vocali prima delle partite e le foto inedite di Diego che mi inviavi in anteprima. Mi mancherai tanto eri una brava persona con un gran cuore". O, ancora, c'è il messaggio di Mauro: "che brutto scherzo ci hai fatto oggi... Sei andato via troppo presto... R.I.P.".

Un post commovente è stato scritto anche da Susy Cimminiello: "Non ci credo. La vita non è stata generosa con te e forse per questo tra noi c’era tanta empatia anche se la nostra conoscenza è partita da facebook. Come dimenticare le nostre chat dove mi davi consigli sull’orto che avevo sul terrazzo. Mi hai sempre trasmesso tenerezza, grazie per avermi raggiunta quel giorno a Riccione. Non ho parole".