Lutto nel mondo dello spettacolo: addio a Gino Cogliandro dei Trettrè

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Gino Cogliandro, 72 anni. La sua lunga carriera è stata soprattutto legata ai Trettrè, gruppo fondato con Mirko Setaro ed Edoardo Romano.

La notizia della sua scomparsa è arrivata dal conduttore radiofonico Gianni Simioli che sui social scrive: “Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: “Beach on the beach”.

La carriera di Cogliandro

Tanti i programmi televisivi ai quali ha preso parte nel corso della sua carriera: Drive In (1983-1988); I-taliani (1988-1989); Un fantastico tragico venerdì (1989-1990); Che piacere averti qui (1989-1990); Il tg delle vacanze (1991); Raimondo e le altre (1992); Buona Domenica (1992-1994, 2007-2008); Retromarsh!!! (1996); Forum (1999-2003)

L'amato attore ha partecipato anche a diversi film: Joan Lui, regia di Adriano Celentano (1985); Italian Fast Food, regia di Lodovico Gasparini (1986); Fantozzi 2000 - La clonazione, regia di Domenico Saverni (1999); Impepata di nozze - Sposarsi al sud è tutta un'altra storia..., regia di Angelo Antonucci (2012); Made in China napoletano, regia di Simone Schettino (2017); Un figlio a tutti i costi, regia di Fabio Gravina (2018).

Negli ultimi tempi stava lavorando su diverse emittenti locali e in alcune sit-com napoletane. Tanti i lavori fatti anche a teatro per un personaggio che è riuscito a farsi sempre apprezzare dal pubblico che, come gli altri, in queste ore lo piange.