Gino ucciso da un brutto male: lutto nel napoletano

Lutto a Giugliano per la prematura morte di Gino Ciccarelli. Gino, 55 anni, noto assicuratore del napoletano, è stato portato via da un brutto male, com il quale combatteva da tempo. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi per la sua dipartita.

"Gino hai lasciato un vuoto incolmabile ma una grande testimonianza di vita ..Bontà, altruismo e amicizia sincera e presente con tutti..A.Dio grande esempio terreno di onestà. Sentite Condoglianze alla tua cara famiglia R.ip..tra i giusti", ha scritto Elisa.

O, ancora, c'è il messaggio di Teresa: "Condoglianze alla famiglia un colpo per tt quelli che ti hanno conosciuto. E ti conoscevano . Amico, carissimo cresciuti nello stesso vicolo. Che tristezza. ragazzo , simpatico, allegro, gioioso. ""PERBENE" Che dio ti abbia in gloria. R I P.".