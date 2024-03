E' morto l'attore Gigio Morra: Napoli in lutto

Si è spento all'età di 79 anni Gigio Morra, noto attore napoletano protagonista di decine di film e serie tv di successo. Morra ha studiato con Edoardo De Filippo, ha recitato in film d'autore diretti da Nanni Moretti (Sogni d'oro, Il Sol dell'avvenire), Marco Bellocchio (Marcia trionfale, Bella addormentata), Mario Martone (Qui rido io), Matteo Garrone (Pinocchio). Ma, da attore poliedrico, si è fatto apprezzare anche nella commedia. E' entrato nel cast di produzioni cult come Un Posto al sole, Imma Tataranni, Il commissario Montalbano.

L'annuncio della scomparsa è stato dato via Facebook dalla moglie dell'artista Lucia Mandarini: "Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre". Centinaia i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi e persone comuni. Nato nel 1945, Morra si è diplomato all'Accademia d'arte drammatica di Napoli nel 1966. Nella sua carriera c'è tanto teatro. Con Eduardo ha lavorato per 10 anni dal 1970 al 1980. Risale al 1976 l'esordio al cinema (Marcia trionfale di Bellocchio), ma è negli anni 2000 che diventerà noto al grande pubblico e la sua attività sul grande e piccolo schermo crescerà notevolmente. Nel 1992 ha vinto il premio Idi.