Morte Gigi Proietti, De Laurentiis: "Ci hai fatto ridere fino alle lacrime"

"Le tue rappresentazioni teatrali resteranno un esempio di quel teatro itinerante che è riuscito a universalizzare la romanità e il romanesco, rendendo sempre un grande omaggio a quella Roma che hai amato e rappresentato ai massimi e ineguagliabili livelli. Il tuo teatro, unico e irripetibile, ci ha accompagnato negli anni in un percorso di romanità eccelsa. Ci hai fatto ridere fino alle lacrime con le tue filastrocche interminabili e con giochi di parole irraggiungibili. Un ultimo abbraccio affettuosissimo". Sono i tweet con i quali Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ha voluto ricordare il "mattatore", scomparso oggi 2 novembre (in questa data era anche nato) per un problema cardiaco.

Proietti era ricoverato da due settimane in ospedale, poi le sue condizioni sono precipitate fino al decesso.