Lutto nel quartiere: addio a "Giggino dei presepi"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Luigi Tammaro. Il signor Tammaro, per tutti "Giggino dei presepi", è venuto a mancare a 67 anni. L'intera comunità, in queste ore, si stringe alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

I funerali del signor Luigi si terranno oggi, 27 dicembre 2022, alle 17 presso la chiesa di San Tommaso d'Aquino a San Pietro a Patierno. Tanti i messaggi per lui anche sui social, Il signor Luigi viene ricordato come una persona perbene e di grandi valori.