Lutto in città: addio a "Giggin re bumbunier"

Lutto a Casoria per la morte di un noto commerciante. L'intera comunità piange il signor Luigi C., a tutti noto come "Giggin re bumbunier". Il signor Luigi lascia la moglie Tetiana e figli. Le esequie si svolgeranno presso la chiesa di S. Antonio Abate a Casoria. Tanti i messaggi per lui, anche sui social.

Tra questi c'è anche il commento di Grazia: "Che brutta notizia un uomo umile è gran commerciante credo che la maggior parte abbiamo scelto lui per le sue splendide bomboniere almeno già da mia mamma per qualsiasi festività io idem rip Gino che la terra ti sia lieve".