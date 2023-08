Giallo in provincia: trovato il cadavere di un giovane tedesco

Giallo a Casalnuovo. Nella tarda serata di ieri, in via Dante Alighieri, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che è stato identificato dopo poco come un giovane di 27 anni di origine tedesca. Il soggetto era in un giardino privato di un'abitazione con una ferita al braccio sinistro. La ferita sarebbe compatibile con il vetro di una porta contro cui il 27enne si sarebbe scagliato.

Le indagini dei militari della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo portano avanti le indagini ma, al momento, si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia.