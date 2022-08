Addio a Gianni di "Pane e Cioccolata": "Persona perbene e gran lavoratore"

Lutto a Marano per la morte di Gianni Salzano di "Pane e cioccolata". La sua attività era nota in città e in queste ore in tanti lo piangono. Tra i tanti messaggi - comparsi sui social - per la sua scomparsa - c'è quello della nipote Filena: "Silenziosoi, discreto e mai inoppportuno. Presente sempre nella giusta misura. Poche parole, ma sguardi e gesti ricchi di amore. Questo e molto altro eri e sei per noi. Ciao nonno Gianni. La tua 'figlia acquisita' ti porta nel cuore. Salutami mamma. Ti amo e buon viaggio".

Un post in suo ricordo è comparso anche nel gruppo "Marano Coerente": "Oggi ci ha lasciato un altro storico commerciante maranese il signor Gianni Salzano (Pane e Cioccolata) Lo ricorda con grande amore sua nuora in questo post bellissimo pieno di amore che lo descrive alla perfezione come un bravo padre di famiglia e nonno affettuoso Anche noi maranesi suoi clienti vogliamo ricordarlo come persona per bene gran lavoratore assieme al caro fratello Nicola anche lui volato al cielo qualche anno fa. Dal gruppo Marano Coerente le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Salzano".