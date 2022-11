Addio al re dei barman napoletani, si è spento Gianluca Morziello

Si è spento Gianluca Morziello, noto e appprezzato barman della movida napoletana. Lascia la moglie ed un figlio piccolo.

Tanti i post sui social per ricordarlo. "La prima volta che ci siamo incontrati avevamo l'età dei nostri figli ora. L'ultima volta che ci siamo visti è stata in primavera. Non avrei mai immaginato che sarebbe stata davvero l'ultima", scrive Chiara. "Eri un ragazzo dal cuore d'oro, sempre con il sorriso, una persona fantastica e speciale oltre ad essere uno dei barman piu' bravi che avessi mai conosciuto... Ricordo con grande affetto gli anni d'oro di quando ero resident al Rising South al Centro Storico... E' proprio il caso di dire che la vita a volte è proprio ingiusta", è invece il post di Roberto.

"Un pezzo di vita insieme: gli anni in galleria, gli eventi bang , le nostre litigate professionali ma piene di stima reciproca, i nostri piccoli che giocano insieme. Mi hai spezzato il cuore anche se adesso smetterai di soffrire. Riposa in pace amico mio insegna agli angeli come si beve bene", scrive infine Marco.