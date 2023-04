Muore poco dopo aver festeggiato il compleanno: lutto per Gianluca

Lutto a Castellammare di Stabia per la morte di Gianluca Cirillo. Gianluca, 51 anni, è stato ucciso da un malore improvviso che lo ha colpito poche ore dopo aver festeggiato il compleanno. La notizia della morte di Gianluca - che abitava a Bologna - ha subito raggiunto il Napoletano dove in queste ore in tanti lo piangono.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. “Con immensa tristezza ci uniamo a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Gianluca Cirillo, un amico speciale che ci ha lasciato troppo presto. Gianluca era conosciuto da tutta Castellammare di Stabia e non solo, poiché con la sua personalità solare e carismatica era in grado di conquistare tutti. Insieme a 4 amici al bar ha contribuito alla realizzazione di eventi memorabili in città in penisola e in tutta la Campania“, si legge in un post.