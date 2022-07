Boss di camorra muore in ospedale: stroncato da un infarto

Il 68enne boss della camorra Gerardo Perillo è deceduto ieri all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Dal carcere delle Vallette, dove era detenuto per alcuni omicidi e per altri reati, era stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un problema addominale. Proprio mentre era ricoverato nella struttura sanitaria ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia è stato Torinotoday.

Gerardo Perillo era considerato il capo del clan Perillo-Panico operativo a Sant’Anastasia e in generale nella provincia di Napoli, noto alle cronache per una serie di delitti avvenuti nei primi anni del 2000.