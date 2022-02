Palloncini per l'ultimo saluto a Gerry: il 24enne trovato senza vita nella sua stanza

Palloncini bianchi e tanta commozione per l'ultimo saluto a Gerardo (Gerry) Lepre il 24enne trovato senza vita nella sua stanza. La comunità cittadina si è stretta, oggi, in occasione dei funerali, alla famiglia del giovane, distrutta da questa prematura ed improvvisa scomparsa. Gerry è stato trovato senza vita nella sua stanza, dove risiedeva a Trieste, dai colleghi.

Sul suo corpo è stata effettuata l’autopsia che chiarirà i motivi della morte. A piangerlo, come detto, l'intera città, tutta la sua città, il papà Alfonso e la mamma Lina, la fidanzata Marina, le sorelle Giusy e Michela.

Grande dolore anche per Ilaria Abagnale, sindaco della città. Questo il suo messaggio sui social: "Decine di palloncini bianchi si alzano in cielo nel ricordo di un giovane ragazzo strappato alla vita troppo in fretta. Nel nome di un’intera comunità stretta intorno alla famiglia, rivolgiamo il nostro estremo e commosso saluto. Ciao, Gerardo. Che il Signore accenda di luce i nuovi orizzonti che hai raggiunto".