Lutto per la morte di Gennaro, aveva solo 54 anni: lascia moglie e figli

Lutto in città per la prematura morte di Gennaro Scialò. Il 54enne lascia la moglie e i figli. I funerali sono stati celebrati oggi presso la Chiesa Santa Maria della Fede. La scomparsa di Gennaro ha causato un grande dolore in tutta la comunità dell'Arenaccia.

Sono tanti i messaggi comparsi sui social per la sua scomparsa. C'è chi ha condiviso una preghiera, chi ha condiviso un ricordo o chi ha semplicemente espresso il proprio cordoglio per la famiglia.