Gennaro Sabatino, 49 anni, originario di Torre Annunziata, ha perso la vita all'interno di una cabina telefonica di Suzzara, in provincia di Mantova.

L'uomo lavorava in passato come operaio, ma negli ultimi tempi aveva dei problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gonzaga per accertare il decesso che dovrebbe essere avvenuto per cause naturali.