È morto Gennaro Mucciolo: addio allo storico politico socialista

"È venuto a mancare Gennaro Mucciolo, esponente del Partito Socialista Italiano, è stato consigliere della Campania per più legislature fino a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania". Lo rende noto il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio "Ci addolora molto la triste notizia della scomparsa di Gennaro Mucciolo, un grande amico, un professionista e un immenso politico, per tutti noi esempio di militanza e coerenza ai valori socialisti", è il ricordo di Maraio.

"Tanti anni di condivisione politica, in un lungo percorso di straordinaria passione e sinergia con il mio papà e con tutti noi. Non sono mancate anche le incomprensioni e la lontananza, ma, come avviene tra compagni veri, ci eravamo ritrovati su comuni obiettivi politici e su una stessa analisi della attualità politica. Gli sono eternamente grato e per questo non faremo mancare nelle nostre iniziative politiche il giusto ricordo che lo collocherà per sempre nel pantheon dei socialisti. Ci mancherà molto e mancheranno molto a tutti noi i suoi insegnamenti. A nome di tutti i socialisti italiani, ci stringiamo al dolore dei suoi familiari, della moglie Giuseppina, dei figlioli Tania e Pasquale, dei suoi amati nipoti e di quanti gli hanno voluto bene" ha concluso Maraio.

"Abbiamo lavorato fianco a fianco durante il periodo della sua vicepresidenza del Consiglio regionale della Campania. Ricorderò Gennaro Mucciolo, esponente del Partito Socialista Italiano come uno degli ultimi baluardi del partito, amico di numerose battaglie e di campagne elettorali fra le più appassionate della mia carriera". Anche il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero che ricorda "l' onorevole Gennaro Mucciolo, morto a 81 anni, poche ore fa. Mucciolo fu sindaco di Castel San Lorenzo, consigliere regionale della Campania per più legislature - socialista di ferro e politico impegnato - fino a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania".

"Abbraccio tutta la famiglia - continua Oliviero - l' attaccamento alla vita politica di Mucciolo e al partito si può apprendere anche dal suo ultimo messaggio sui social network, nel maggio scorso, quando pubblicò una foto con il simbolo del Psi". "I funerali dell'onorevole Mucciolo - riferisce Oliviero - avranno luogo domani, alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Castel San Lorenzo".

Infine il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha espresso il proprio "cordoglio". "Mucciolo è stato un vero socialista - afferma Martusciello - di cui abbiamo avuto modo di apprezzare l'equilibrio ed il comportamento sempre leale. Alla sua famiglia - conclude l'esponente forzista - vanno le nostre condoglianze".