Gennaro portato via da un brutto male a poche ore dal suo onomastico: aveva solo 21 anni

Lutto ad Acerra dove è scomparso prematuramente Gennaro Laudando, 21 anni. Il giovane è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. A poche ore dal suo onomastico, il cuore di Gennaro si è fermato lasciando nello sconforto mamma Rosa e papà Diego.

Dolore anche per l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia. “Un altro ragazzo di Acerra di soli 21 anni ci lascia prematuramente nel giorno del suo onomastico”, si legge sulla pagina Acerra InLive. Il funerale di Gennaro verrà celebrato domani 20 settembre, alle ore 10 e 30 presso la Chiesa di San Giuseppe-Madonnella. Tanti i messaggi per lui anche sui social.