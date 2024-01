Quartiere in lutto: addio a Gennaro "Quindicisoldi"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di un volto noto del quartiere. L'intera comunità dice addio a Gennaro De Filippis, per tutti "Gennaro Quindicisoldi". Il signor Gennaro aveva 71 anni. Lascia la moglie Rosa, i figli e i nipoti. L'ultimo saluto oggi nel Santuario Eucaristico "San Pietro Apostolo" in piazza Guarino.

Tanti i messaggi, nelle ultime ore, di condoglianze per la famiglia. Tanti anche i ricordi che circolano sui social del signor Gennaro. Uno di questi porta la firma del consigliere municipale Giuseppe Pistone che scrive: "Ricordo Quindicisoldi, il suo saper scherzare senza offendere, il suo sorriso, la sua umiltà, la disponibilità per tutti!! Ciao Gennaro Mancherai tanto".