Addio al noto pasticciere: lacrime per la morte di Gennaro "Baffone"

Lutto a Quarto per la morte di Gennaro Carandente, storico pasticciere del Bar Gennaro. Tanti i messaggi nelle scorse ore per "Baffone" - così come tutti amavano chiamarlo - la cui morte è stata annunciata sulla pagina social del suo bar.

"Inutile annunciarvi la nostra grande perdita, ormai tutti voi ne siete a conoscenza… Volevamo qui ringraziarvi per l’affetto che ci avete dimostrato, ma soprattutto che avete dimostrato a lui, il nostro BAFFONE. È sempre stato orgoglioso di tutti i suoi clienti che negli anni sono diventati amici, è sempre stato orgoglioso di Quarto e del fatto che fosse riuscito a creare un luogo di unione per tutti quelli che passavano di qui…nel bar che porta il suo nome…

Generazioni lo ricorderanno con un sorriso scostante, con la battuta sempre pronta, con una ironia che non passa inosservata. Grazie per ogni momento che gli avete donato, per il pensiero che avete avuto. Grazie per essere stati così tanto numerosi, per l’applauso che gli avete regalato, per avergli concesso una vita piena di soddisfazioni con l’affetto che gli avete sempre dedicato… Veglierà su di noi tutti, come ha sempre fatto. Grazie".