Addio a Gennaro Cannavacciuolo, ultimo allievo di Eduardo De Filippo

Si è spento Gennaro Cannavacciuolo, notissimo attore di Pozzuoli. Aveva 61 anni. L'uomo di teatro si è spento improvvisamente per un ictus.

Cannavacciuolo orgogliosamente spiegava di esser stato citato nel 1981 da Eduardo De Filippo: "Ringrazio Gennaro Cannavacciuolo per la collaborazione, ma soprattutto per l'impegno e la serietà con cui ha affrontato ben due sostituzioni; e non è finita qui…".

L'attore si era formato presso la Scuola di Eduardo de Filippo per sei anni e, successivamente, a fianco di Pupella Maggio, collezionando successi e scritture prestigiose. Per la critica, Cannavacciuolo, attore, cantante, è stato "sinonimo de eclettismo, di classe, talento e fantasia ineguagliati. L'ultimo erede di questa grande scuola teatrale di un tempo, che lo rendono capace di affrontare il comico, il tragico, il cabaret, la rivista".

Cannavacciuolo viveva nella capitale da anni con il figlio di 9 anni e la moglie Christine, che ha dato la notizia.