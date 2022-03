Lutto a Capri, è morto Gennarino D'Alessio: il ristoratore dei vip

Lutto a Capri per la morte di Gennarino D’Alessio, pilastro della ristorazione isolana con il ristorante "Aurora". L'annuncio della sua scomparsa è arrivato dalla figlia Mia che, sui social, scrive: “Ciao Papà… ora sei insieme a mamma e ci guardate da lassù”:

D'Alessio lascia le redini del noto ristorante nelle mani dei figli Mia e Raffaele che, in queste ore, insieme a tanti amici lo piangono. Considerato un punto di riferimento a Capri, D'Alessio nel corso della sua attività ha ospitato tanti vip.

Sui social, sono tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia D'Alessio. Tutti ricordano Gennarino come una persona perbene, capace di portare l'amore per il suo lavoro e le sue grandi doti in tutto il mondo, senza mai muoversi da Capri.