Noto commerciante ucciso da un brutto male: città in lutto per Gaetano

Lutto a Melito per la prematura scomparsa di Gaetano Ponticiello, stimato commerciante. Gaetano era il titolare di una storico negozio di ottica nel centro di Melito e lo gestiva con il fratello Stefano.

A stroncarlo un brutto male contro il quale ha lottato per diversi mesi. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città e dei social. Sono tanti, infatti, i messaggi per lui.

"Oggi apprendo con profonda tristezza che Gaetano Ponticiello è andato via. Leggo rammarico per l'ennesimo melitese volato via troppo giovane. Per me, che non ho origini melitesi, sei sempre stato, caro Gaetano, un esemplare ormai raro di persona perbene; un'anima gentile che sapeva sorridere con gli occhi prima ancora di inarcare le labbra.

Se ti penso, mi appari così: con gli occhi che si stringono dolci e che sanno accogliere. Sei una delle poche persone per cui ho pregato, io che, agnostica, ancora non so se dall'altra parte del filo ci sia qualcuno che ascolta. Se c'è, sei tra le sue braccia. Buon riposo anima bella", ha scritto Giusy.