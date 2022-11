Viene colpito da un malore nel bar: Gaetano muore a 63 anni

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Gaetano Irlando. Gaetano, 63 anni, è morto giovedì mattina in un bar di corso Umberto a Torre Annunziata. Gaetano, molto noto in città, è stato colto da un malore che gli è risultato fatale.

Era da poco entrato nel bagno del locale quando è stramazzato al suolo. I proprietari del locale l'hanno trovato esanime a terra. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi che però non hanno potuto salvare la vita al 63enne. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri. Sono tanti i messaggi per lui sui social.