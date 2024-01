Quartiere in lutto: addio a Gaetano "il fotografo"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Gaetano Scarpato, per tutti "Gaetano il fotografo". La sua attività è stata per anni punto di riferimento per l'intera comunità. Gaetano aveva 78 anni, lascia la moglie Alba e i figli. L'ultimo saluto oggi nella chiesa di San Pietro Apostolo. Tanti i messaggi per lui anche sui social.

"Ha praticamente fotografato ad uno ad uno tutte le persone di San Pietro a Patierno. La storia della fotografia parentale, un uomo umile e lavoratore. Sempre disponibile. Un saluto grande ad un uomo che non dimenticheremo mai!!! Dio ti benedica e ti possa accogliere tra le sue braccia!!", ha scritto, ad esempio, Pietro.