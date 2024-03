Gaetano muore a 34 anni, pochi anni dopo il fratello deceduto in tenera età

Gaetano Costantino, 34enne di Capodrise, si è spento all'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato in seguito ad un malore. La famiglia aveva perso già un altro figlio, Alessandro, anche lui in età prematura, come riporta Casertanews.it.

I funerali di Gaetano saranno officiati sabato 9 marzo alle 11,30 alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo. La salma giungerà in chiesa alle 10 dall'ospedale napoletano.

La parrocchia, attraverso i propri canali social, ha manifestato il proprio dolore per "l'anima bella di Gaetano che raggiunge in cielo suo fratello Alessandro, lasciando i suoi cari in un dolore immane e inconsolabile".

"Perché così tanto dolore come può sopravvivere una mamma e un papà alla perdita di un secondo figlio. Mi si è gelato il sangue quando l'ho saputo. Ora starai volando tra i manti celesti ed avrai riabbracciato tuo fratello.Alessandro e sarete inseme x sempre... Dai tanta forza a mamma e papà e proteggili da lassù...Riposa in pace amico mio un giorno ci rincontreremo...Buon viaggio Gaetano Costantino rimarrai x sempre nel mio cuore", scrive Francesco su Facebook.