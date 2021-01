Dramma a Fuorigrotta: muore un bambino di otto anni

Lutto nel quartiere di Fuorigrotta per la morte di un bambino di otto anni. Gaetano, così si chiamava il piccolo, è stato ucciso da un male incurabile. Sui social, dopo la diffusione della notizia, sono comparsi tanti messaggi di cordoglio. Uno di questi recita: "Rip piccolo Gaetano fuorigrotta è vicino alla tua famiglia ???? mi rimarrà per sempre nel cuore quando dal balcone chiamami mio figlio???? per giocare".